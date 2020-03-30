موريتانيا ترفع الحجر الصحي عن 84 شخصا

رفعت وزارة الصحة الموريتانية الحجر الصحي عن 84 شخصا شمالي البلاد، من أصل 946 موزعين على 17 فندقا، تتابع السلطات حالاتهم الصحية بعد وصولهم البلاد على متن رحلة عادية للطيران الإسباني.وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم الإثنين، أن 44 من هؤلاء يتوزعون بين جنسيات موريتانية ورعايا من تشيلي، والجزائر، ومالي، وإسبانيا.وأعلنت موريتانيا شفاء حالتين من أصل خمس حالات، تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، وأكدت أن حالة الثلاثة أشخاص المتبقين جيدة.وقررت الحكومة الموريتانية، وقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق فى البلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية.