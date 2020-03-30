بلطجية يعتدون على الزميل محمد السيسى بمسكنه

تعرض الزميل محمد السيسى، سكرتير عام تحرير جريدة الأسبوع، لاعتداء من مجموعة من البلطجية بمسكنه الكائن بشارع رمسيس حال تصديه لهم أثناء قيامهم بتحطيم حجرة التحكم بالأسانسير الخاص بالعقار باعتباره رئيسًا لاتحاد الشاغلين.قام الزميل بالاتصال بالنجدة وتم عمل محضر بالواقعة.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحضار بلطجية للاعتداء على السكان ومنعهم من استخدام المصعد بل انه سبق وقاموا بقطع المياه عن السكان ولم تفلح كل البلاغات التي تقدم بها السكان للشرطة والاتصال بالنجدة.. كما سبق اقتحام عدد من الشقق بالعقار نفسه والاستيلاء عليها وعلى محتوياتها ورغم صدور قرار النيابة بإعادة الشقق لأصحابها إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من استعادة حقهم.