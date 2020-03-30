السيسي يتابع موقف السلع التموينية والغذائية في الأسواق

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها.كما وجه الرئيس السيسي بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وكذلك تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.