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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:38 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة سنويًا بلغ ما يقارب 3 ملاين قرار، استفاد منها حوالي 2.6 مليون مريض بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ8 مليارات جنيه، خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، إذ بلغ متوسط نصيب المريض الواحد 3 آلاف جنيه.

ولفت جهاز الإحصاء، في بيان، إلى أن أمراض الباطنة استحوذت على النصيب الأكبر من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال العام بعدد 2.09 مليون قرار، يليها الأورام بعدد 306.5 ألف قرار، ثم المسالك بعدد 133.8 ألف قرار، والعظام 88.6 ألف قرار، بينما تذيلت القائمة تخصصات جلدية 3093 قرار، أنف وأذن 4313 قرار، وأمراض الدم 14.1 ألف قرار.

وأضاف التقرير، أن تخصص أمراض المسالك تصدر أعلى تكلفة علاج المريض على نفقة الدولة بقيمة 18.6 ألف جنيه للمريض الواحد في السنة، تليها أمراض الأورام بتكلفة 4957 جنيها للمريض، ثم أمراض العظام بتكلفة 4671 جنيها.

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