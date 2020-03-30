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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء الحجر الصحى للنزلاء والعاملين بفندق «سموحة» بالإسكندرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:34 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
هبه عويضه
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أعلنت مديرية الصحة في الإسكندرية، اليوم الإثنين، انتهاء فترة الحجر الصحي التي تم تطبيقها لمدة 14 يوما علي جميع النزلاء والعاملين والموظفين بفندق "هيلتون جرين بلازا" بمنطقة سموحة شرق المحافظة؛ بعد أن تبين سلبية نتائج التحاليل التي أجريت علي جميع من شملهم الحجر.

وسادت أجواء من الفرحة أرجاء الفندق بين النزلاء والعاملين والموظفين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، التي فرضتها صحة الإسكندرية، بعد ثبوت إيجابية تحاليل نزيل إيطالي مصاب بفيروس كورونا.

وكان النزيل الأجنبي دخل إلى الإسكندرية 28 فبراير، وأقام بالفندق، وفور ظهور الأعراض عليه تم نقله إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة له، وبثبوت إيجابية التحليل تم نقله إلى مستشفى العزل، وتقرر حجر نزلاء الفندق.

وكانت إدارة الفندق أصدرت بيانًا 17 مارس، جاء فيه/ "ضيوفنا الكرام.. يلتزم هيلتون بضمان شعور كل نزيل بالاهتمام والاحترام، ونود أن نحيطكم علمًا بأن أحد نزلاء الفندق تم تشخيصه وعزله في المستشفى، ويرجى التأكد من أن الصحة والسلامة والأمان لضيوفنا وموظفينا المحترمين لها أولوية قصوى".

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