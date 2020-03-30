رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يضغط على بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية بعد «بريكست»

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:33 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
قال دبلوماسيون ومسؤولون اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تسعى بريطانيا إلى تمديد
الفترة الانتقالية الحالية بعد خروج البلاد من التكتل إلى ما بعد نهاية العام الجاري مع توقف المفاوضات الخاصة بالتجارة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفرضت الدول الأوروبية قيودا صارمة في محاولة لكبح انتشار المرض بعد أن سجلت القارة أكثر من 330 ألف إصابة و21 ألف وفاة تقريبا.

وأصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك بالمرض بينما دخل دومينيك كامينجز، المستشار البارز لجونسون ومهندس إجراءات خروج البلاد من الاتحاد هذا العام، في عزل ذاتي بعد أن ظهرت عليه أعراض.

وقال ديفيد مكاليستر، وهو نائب ألماني من المحافظين في البرلمان الأوروبي ويرأس مجموعة بريكست في المجلس "تُعقد جائحة كورونا الجدول الطموح أصلا" لإنهاء الفترة الانتقالية.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إنهم يتوقعون تلقي طلب من لندن بالتمديد في مايو أو يونيو.

لكن مصدرا في الحكومة البريطانية قال إن بلاده ملتزمة بالخطط القائمة.

وأضاف "إنه أمر كانت الحكومة شديدة الوضوح بشأنه وهو أنها لا تعتزم تمديد الفترة الانتقالية".

وتابع قائلا "الحكومة ملتزمة باستكمال الانسحاب بنهاية العام الجاري والأفضل أن يكون ذلك وفقا لاتفاق ولكن إذا لم يحدث (فسيتم الانسحاب) دون اتفاق".

موضوعات متعلقة

توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية

الصحة العالمية تطالب المصريين بالبقاء فى منازلهم وتشكر الفريق الطبى

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

ليلى مقلد محامية بدرجة ملاك..الدكتورة الشابة تغلق مكتبها وتتفرغ لمساعدة الفقراء

انخفاض معدلات تلوث الهواء بعد قيود «كورونا»

سلوفاكيا: 1650 يورو غرامة كسر الحجر الصحى

98 % من الشركات الصناعية تستأنف العمل في الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

بعد رحيل مؤلفه.. الجمعية العمانية للأدباء تعيد طباعة «قيثارة حب»

«اقرأ معانا».. لمى طيارة تقدم نصًا مسرحيًا بعنوان «الوشم»

«قلوب ضريرة».. كتاب جديد لـ نعيم فتح نور

«بيت الغشام» يصدر 3 كتب جديدة لتنمية المهارات الوظيفية