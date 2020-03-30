«الصحة العالمية»: سنقدم كل الدعم للحكومة المصرية (فيديو)

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن دور المنظمة مستمر في مصر، وسوف تقدم كل الدعم للحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، وعند انتهاء الأزمة، سيكون هناك دور آخر للمنظمة في تقديم الدعم الفني لمرحلة التعافي، مطالبًا وسائل الإعلام بإرسال الرسائل الصحيحة للمجتمع المصري.وأشار جون جبور، خلال المؤتمر الصحفي المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، إلى أن ما تم تداوله بالأمس عن إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء عملها في مصر، وتأكيدها أنها لن تدخل المرحلة الثالثة من فيروس كورونا، شائعة، فنحن أمام فيروس جديد، ولا أحد يستطيع التوقع إلى أي مرحلة سوف نصل، مناشدًا بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.وأوضح أن هناك بعض الدول تغش بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من المنظمة بضرورة كشف حالات الإصابة؛ لأن أهم ما في الموضوع هو ما تطبقه الحكومة المصرية لعدم الانجرار لانتشار مجتمعي أوسع.