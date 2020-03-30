تعقيم إجبارى وكشف على المواطنين فى الوادى الجديد ضمن خطة مواجهة كورونا

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن المحافظة أقامت نقاطًا طبية على مداخل محافظة الوادى الجديد، وذلك وفقًا لقرارات محافظ الوادى الجديد ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية على برنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن المحافظة وضعت النقاط الطبية على كل منافذ المحافظة، موضحًا أن المنافذ بها الماسح الهوائي لدرجات الحرارة، بالإضافة إلي تطهير المركبات.وأكد أحمد محروس، أن الهدف من ذلك الكشف المبكر عن أى مريض أو فرد تنطبق عليه أعراض فيروس كورونا.وأوضح أن الفريق الطبي المتواجد بالمنافذ يقوم بإجراء الكشف الطبي على القادمين، بالإضافة إلي طرح بعض الأسئلة الخاصة بمخالطة القادمين من خارج مصر.