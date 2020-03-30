خبير: يجب اقتناص فرص تعزيز المنتج المحلي في الفترة الحالية

قال عمرو الباهي الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ساهمت في تخفيف حدة أزمة فيروس كورونا على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، وتخفيف الآثار التي يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصري وفق هذه الأحداث.وأضاف الباهي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك فرص كبيرة يجب اقتناصها لتعزيز المنتج المحلي والاعتماد عليه بشكل أساسي، وكذلك يوجد فرصة حقيقية لإعادة هيكلة القطاع الإنتاجي وشركات قطاع الأعمال داخل الدولة، الأمر الذي يسهم في تحسين النمو الاقتصادي الفترة المقبلة.وأشار إلى ضروة وجود منطومة متكاملة لعدد كبير من الإجراءات الاقتصادية التي يجب أن تتم في هذا التوقيت، ويجب أن يتم توجيه جزءا منها إلى شركات قطاع الأعمال العام مع الحفاظ على العمالة، متمنيًا اتباع الخطط الوقائية لمنع وتقليل الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على الاداء الجيد للاقتصاد الوطني في شتى القطاعات والحفاظ على مستوى معدل النمو.