الرباط: قرارات السيسي بشأن القطاع الطبي تكريم ودعم معنوي لهم

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة والمبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القطاع الطبي في مصر شاملة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تخص تكريم ودعم الأطباء ماديًا ومعنويًا، وذلك تقديرًا من الرئيس السيسي للدور العظيم للأطباء، ومواصلتهم الليل بالنهار لمواجهة جائحة كورونا دون أن يبالوا بأي شيء.وأضافت الرباط، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس أمس تساعد الأطباء على العمل بمجهود وبذل الكثير من العطاء، وفي نفس الوقت تعطيهم نوعا من الحماية والاطمئنان المستحق لهم، موضحة أن الأطباء يطالبون الأشخاص بالبقاء في المنزل تجنبًا الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويواصلوا عملهم وكل مجهوداتهم غير مباليين بهذا الخطر.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على تقديره لكافة العاملين بالقطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، موجهًا بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية.