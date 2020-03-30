«صيادلة المنوفية» تطلق «العطاء لخط الدفاع» لتوفير الأدوات الطبية

أعلن الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة بالمنوفية، أنه في ضوء ما تمر به البلاد جراء الوباء العالمي فيروس كورونا، أطلقت نقابة الصيادلة بالمنوفية مبادرة "العطاء لخط الدفاع الأول"، من خلال فتح باب التبرع لجموع الصيادلة على حساب خاص بالنقابة لمواجهة وباء كورونا.وأوضح "قصد" -في بيان له اليوم- أنه يتم توجيه كافة التبرعات على حساب مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، للإسهام بتوفير كافة مستلزمات الوقاية والأجهزة الطبية لجميع العاملين بمستشفيات المنوفية، في إطار المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات والتكاتف مع المجهودات العظيمة المبذولة من الدولة لمواجهة الوباء والعبور بالوطن لبر الأمان.أكد مجلس نقابة صيادلة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام، على دور صيادلة مصر العظيم، في التفاني والإخلاص للمهنة والوطن والمجتمع، وثباتهم الدائم في مقدمة الصفوف لخدمة الوطن وشعبه العظيم في ظل كافة الظروف والأزمات، مناشدا كافة المؤسسات والأفراد بالتكاتف مع الدولة لمواجهة تلك الأزمة وتعزيز الجهود المبذولة.