إقالة وزيرى الصحة والمالية الأوكرانيين

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، لصالح إقالة وزيري الصحة والمالية.يأتي ذلك بعد مضي أربعة أسابيع فقط على شغل إيليا ياميز وإيجور أومانسكي منصبيهما الوزاريين.وجاء قرار الإقالة بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان، وحسب تقارير إعلامية فإن القرار جاء بسبب صراعات داخل الحكومة الجديدة.وفشل البرلمان في اختيار وزيرين جديدين للمنصبين.تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة مهددة بالإفلاس.كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع حزبه الحاكم قد غير الحكومة مطلع مارس الجاري، وعين دنيس شميجال رئيسا جديدا للحكومة.وتتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن ينكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 3.9% في العام الحالي بسبب تدابير الحجر المرتبطة بأزمة كورونا.وكانت توقعات الوزارة تشير في بداية العام إلى أن الاقتصاد سيحقق نموا بنسبة 3.7%.وحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 480 حالة فيما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة.