«سعفان» يتابع مستحقات مصرى توفى بجلطة فى السعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفى عاطف سليمان محمد سالم عيسى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير فور علمه بوفاة المواطن المصري عاطف سليمان محمد سالم بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقاته، وأشار المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا " المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية.وأضاف المستشار العمالي، أنه سيقوم بالتواصل الفوري مع أسرة المتوفي، لتقديم التعازي نيابة عن وزير القوى العاملة وأسرة الوزارة والقنصل العام بعمان وأسرة القنصلية، مشيرا إلي أنه ستتم متابعة مستحقات المواطن المتوفي فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة للعمل.