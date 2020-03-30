استشارى: تأثير كورونا على مرضى القلب (فيديو)

قال الدكتور عارف عبد الله، استشاري القلب، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يضر بشكل كبير بمرضى القلب وارتفاع الضغط والسكر وأمراض الرئة، لافتًا إلى أن اصحاب الأمراض المزمنة يعانون من مخاطر كبيرة فور تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك عليهم أخذ الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية.وأضاف عارف عبد الله، خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية"، المذاع على فضائية "العربية"، أن مرضى القلب عليهم توخى أقصى درجات الحذر وعدم الاختلاط بالتجمعات نهائيًا، مشيرًا إلى أنه فى حال تعرضهم للإصابة بالعدوى بفيروس كورونا فإنه يجب توقيف بعض العلاجات الخاصة بالقلب وفقًا لتعليمات الطبيب.وأشار استشاري القلب، إلى أن بروتوكول العلاج لمصابى فيروس كورونا المستجد فى حالة إصابة أحد المرضى بالأمراض المزمنة مختلف عن بروتوكول العلاج الخاص بالمريض السليم صحيًا، موضحا أنه يجب اتباع الإرشادات وتعليمات الطبيب وتوخى أقصى درجات الحذر فى التعامل مع الأشخاص.