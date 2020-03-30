محافظ القاهرة يشيد بجهود مديرية الصحة فى مواجهة كورونا

أشاد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالقطاع الصحي بمديرية صحة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الأطباء حائط الصد الأول في الحفاظ على صحة المواطنين.وأشار المحافظ - في بيان اليوم الإثنين- إلى أنه يتلقى تقريرًا يوميًا من مديرية الصحة بالقاهرة لمتابعة العمل بالقطاع الصحي في المحافظة، خاصة في مستشفيات العزل بحميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية، مشددًا على أن الدولة بكل قطاعاتها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها.