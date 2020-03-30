رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"عمليات ليلية" ... كيف يتحرك الموساد الإسرائيلي في أزمة كورونا ؟

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:21 م
الموساد الإسرائيلي
الموساد الإسرائيلي
سارة شريف
طباعة
ليس سراً أن الموساد الإسرائيلي يتحرك في بعض الأحيان في ملفات ليست استخباراتية في الأساس، خلال العقود الماضية لعب الموساد أدواراً في أزمات دبلوماسية وسياسية، وكان المبرر أن التحرك الاستخباراتي يحقق في بعض الأحيان نتائج أفضل من تلك التي يحققها المستوى الدبلوماسي والسياسي وحده.

خلال أزمة تفشي فيروس كورونا ظهر الموساد مرة أخرى في المشهد، ورغم أن ملف كورونا طبياً أي يعد ملفاً اجتماعياً ومدنياً في الأساس إلا أنه أصبح للموسلد دوراً بارزاً فيه خلال الأسابيع الأخيرة.

قبل أسبوعين، أفادت تقارير أن "الموساد" نجح في "عملية ليلية " بإحضار 100,000 جهاز فحص لفيروس كورنا إلى إسرائيل للسماح بزيادة الفحوصات للوباء القاتل، برغم أن أغلب الدول اليوم ترفض توريد هذا النوع من الأجهزة إذ ربما تحتاجها في حال المزيد من تفشي الوباء، إلا أن الموساد نجح في إحضار هذه الأجهزة رغم هلع العالم وتوقف حركة الواردات الطبية.
ليس هذا فقط، بل يستعد الموساد لإحضار حوالي 4 مليون جهاز فحص من عدد من الدول في الأيام القريبة، حسبما ذكرت أخبار القناة 12 الإسرائيلية، التي كانت أول من كشف عن العملية السابقة.

وبحسب التقارير فإن يوسي كوهين رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) بدأ في استغلال "علاقاته الشخصية مع زعماء ورؤساء منظمات سرية، لوضع يده على الأجهزة التي تحتاجها إسرائيل"، ولم يُعلن ما الذي قدمه الموساد لهذه الدول والكيانات حتى تقبل بالصفقة في هذا الوقت الحرج.

تحرك الموساد لم يعد سرياً، إذا أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً جاء فيه أنه في ظل نقص المعدات الطبية تم تشكيل فريق بقيادة رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات لشراء المعدات من الخارج".

ومن جانبه صرح المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان- طوف، "إننا نستخدم جميع القوى البشرية في البلاد لعلاج تفشي الوباء"، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة المختلفة في إسرائيل لكبح انتشار الفيروس.

ولم تذكر القناة الإسرائيلية مصادرها، ولم تعط أي إشارة إلى مصدر أجهزة الفحص، أو تشرح السبب وراء انخراط وكالة الاستخبارات في ما بدا أنه جهد دبلوماسي، وأضافت القناة أن إسرائيل لديها حاليا نحو 3 آلاف جهاز تنفس، إلا أنه حال استمرار معدل الإصابة الحالي الذي يتضاعف كل 3 أيام فسوف تصل الأمور إلى وضع مقلق يتعين الاستعداد له.

ليس الموساد فقط، كان للشاباك أيضاً دوراً في أزمة كورونا حيث تم استخدام التقنية التكنولوجية الخاصة به والتي تستخدم في التتبع والترقب الإلكتروني للكشف عن المخالطين للمصابين بالكورونا والتقصي عنهم وإبلاغهم من خلال رسالة على هاتفهم ضرورة توجههم للحجر الصحي

موضوعات متعلقة

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

الصحة العالمية تطالب المصريين بالبقاء فى منازلهم وتشكر الفريق الطبى

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

انخفاض معدلات تلوث الهواء بعد قيود «كورونا»

سلوفاكيا: 1650 يورو غرامة كسر الحجر الصحى

98 % من الشركات الصناعية تستأنف العمل في الصين

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «نهارات بلا تجاعيد» للشاعر عبدالرزاق الربيعي

تعرف على شعراء الأمسية الأخيرة من شاعر المليون

الإمارات تدعم الفنانين التشكيليين بشراء أعمالهم بـ1.5 مليون درهم

تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل