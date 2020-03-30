تسجيل 1.3 مليون عامل غير منتظم لدعم الـ500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، تخطى اليوم الإثنين، المليون بنحو 300 ألف عامل، بعد تسجيل 100 ألف عامل في يوم واحد، لصرف دعم الـ500 جنيه.وأكد سعفان، في بيان، أنه يتابع على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذي بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و300 ألف بتسجيل أسمائهم.وأشار سعفان، إلى أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأكد، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http:www.manpower.gov.eg- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.- اختيار اضغط هنا للتسجيل.- املأ بيانات الاستمارة.- اضغط على إرسال.