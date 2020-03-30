«القوى العاملة»: 170 مصريا بالعراق يطالبون بالعودة.. و20 عالقا

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته معهم على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقرير الملحق العمالي ببغداد - العراق، أحمد أبوعمر، أوضح فيه أن 170 مصريا تقدموا بطلبات للقنصلية المصرية راغبون في العودة إلى مصر، والأغلبية منهم مقيمون، في حين أن عدد العالقين منهم لا يجاوز العشرين، منوها بأن الخارجية المصرية اشترطت العودة برحلات استثنائية للعالقين فقط، ويجرى التنسيق بين السفارة المصرية ببغداد ووزارة الخارجية المصرية في ذلك.