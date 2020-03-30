القوى العاملة: لا إصابات بكورونا بين المصريين في الأردن

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بعمان- الأردنى طلعت السيد، إلى أن السفارة المصرية لم تتلق إشعارات من الصحة الأردنية بتسجيل أي حالات لمواطنين مصرين حتى اليوم، مشيرا إلى أن الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة إلى 259، كما تم الإعلان عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء كورونا، في الوقت الذي أكد فيه تسجيل 5 إصابات في محافظة "إربد" المعزولة وحالتين بين المحجور عليهم في أحد الفنادق، ونوه إلى أن عدد الحالات المصابة التي غادرت الأردن وصل إلى 11 شخصا.