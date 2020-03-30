مؤشر نيكاي الياباني يغلق على انخفاض

سجل مؤشر نيكاي القياسي في طوكيو خسارة زادت عن 1،5% اليوم الإثنين، بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المستجد المستثمرين إلى جني الأرباح التي تحققت مؤخرا، ووسط تأثير ارتفاع الين على الأسواق.وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1،57% او 304،46 نقطة ليغلق على 19084،97 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة نحو 4% الجمعة.أما مؤشر توبيكس الأوسع فانخفض بنسبة 1،64% أو 23،95 نقطة ليغلق عند 1435،54 نقطة.وبدأت بورصات طوكيو تعاملاتها على انخفاض شديد عقب انخفاض بورصة وول ستريت التي تراجعت أسهمها الجمعة بعد ثلاث جلسات إيجابية رغم مصادقة مجلس النواب على خطة إنقاذ قيمتها تريليونا دولار لمعالجة أزمة فيروس كورونا.وزادت عمليات البيع مع انتهاء حق الحصول على أرباح الشركات الإثنين، ما دفع العديد من المستثمرين إلى بيع أسهمهم، حسب محللين.وبلغ سعر الين 107،69 للدولار الأمريكي في تعاملات بعد الظهر في آسيا، بانخفاض عن 107،88 ين في نيويورك الجمعة ومستويات 110 ين مطلع الأسبوع.