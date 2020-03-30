إيرباص توقف أغلبية إنتاجها في إسبانيا

قالت شركة إيرباص لصناعة الطائرات في تولوزى اليوم الاثنين، إنها أوقفت مجددا أغلبية إنتاجها في إسبانيا، عقب أن طبقت البلاد إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأوضحت الشركة أن أنشطة رئيسية معينة في مجالات مثل إنتاج الطائرات والمروحيات، بالإضافة إلى الدفاع والسفر للفضاء، مازالت أساسية، في حين سوف يتم تقليص العمل في قطاعات الأمن وتكنولوجيا المعلومات.وقالت إيرباص" سوف يتم تعليق جميع الأنشطة في قطاعات صناعة الطائرات والدفاع والسفر للفضاء بالإضافة إلى المروحيات في إسبانيا حتى التاسع من أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي من المتوقع أن يتم فيه رفع القيود المفروضة في إسبانيا".