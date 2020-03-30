أستاذ أمراض معدية يوضح سبب ‎انخفاض إصابات «كورونا» في الصين

قال الدكتور زاهي الحلو، أستاذ الأمراض المعدية والجرثومية، إن سبب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، على رغم تزايد الأعداد حول العالم، يرجع إلى الإجراءات القوية التي اتخذتها الصين لمدة تصل شهرين.وأضاف الحلو، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين فرضت على الشعب البقاء في المنازل وتعقيم الأماكن بصفة دورية، كما أنها عزلت المناطق لحصر الإصابات، لافتًا إلى أن إيطاليا وإسبانيا وأمريكا لم تتخذ إجراءات استباقية لمجابهة الفيروس ولذلك الأعداد تشهد ارتفاعًا.وأشار إلى أن مناعة القطيع التي اتخذتها بريطانيا لمحاربة كورونا تعني أن يصاب مجموعة كبيرة بفيروس كورونا المستجد، حتى تنتقل العدوى بينهم ويصبح لدى الشعب مناعة، ولكن بعد حدوث وفيات وإصابات كثيرة تراجعت الحكومة عن فكرة مواجهة الفيروس بمناعة القطيع وطالبتهم بالعزل الطبي في منازلهم، لأن سياسة مناعة القطيع فشلت وكادت أن تتسبب في خسائر بشرية هناك.وتابع الحلو، أن فيروس كورونا المستجد ليس مثل باقي الفيروسات الأخرى التي اختفت في فصل الصيف، لافتًا إلى أن دول الخليج وإفريقيا التي تمتاز بدرجات حرارة مرتفعة، لديهم أعداد إصابات كثيرة.