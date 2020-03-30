«النقل»: قطار إضافي غدًا لمنع التكدس بـ«944 الزقازيق-القاهرة»

قالت وزارة النقل، في تعقيب على الفيديو المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أظهر تكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم، إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجه على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز صباح الغد، خلف القطار الموضح لتخفيف الزحام.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هيئة السكك الحديدية ستعلن اليوم عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخلها خلال هذه الفترة.وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة الركاب.