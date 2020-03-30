تطهير مباني حي غرب سوهاج وقطاع الكهرباء

شنت الوحدة المحلية لحي غرب بسوهاج حملة لتطهير وتعقيم مبني قطاع توزيع الكهرباء شارع المغربل وشارع الكوردي وشارع الهاويس وشارع الجرجاوي وشارع الهلال، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات.وقالت فريدة سلام، رئيس الحي -في بيان اليوم الإثنين- إن أعمال التعقيم جاءت بناءً على توجيهات السيد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن أعمال وحملات التطهير لن تتوقف بجميع مناطق وقطاعات الحي.