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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

انخفاض معدلات تلوث الهواء بعد قيود «كورونا»

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:54 م
تلوث الهواء
تلوث الهواء
وكالات
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أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية، تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنغهاي أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

يشار إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.

وحذر تحالف المنظمات الصحية الأوروبية غير الحكومية، من أن التلوث الهوائي المزمن مرتبط بأمراض الرئة والقلب، مما يجعل فيروس كورونا أكثر ضررا لمن يصاب به.

وقال الأمين العام للتحالف ساشا مارشانج: "الضرر وقع بالفعل".

وأضاف: "أعوام من استنشاق الهواء الملوث من عوادم السيارات ومصادر أخرى أضعفت صحة من يخوضون الآن معركة حياة أو موت مع فيروس كورونا".

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن التلوث الهوائي يقتل نحو 7 ملايين شخص في العالم سنويا.

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