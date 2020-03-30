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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يثمن مبادرة مركز إسلامي لتوزيع كمامات طبية بإسبانيا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:54 م
مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
أميرة العناني
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ثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم، مبادرة المركز الإسلامي لصناعة الكمامات، والتي تدل على حرص المسلمين في المملكة الإسبانية على التعاون مع الحكومة في مواجهة وباء كورونا، ولفت إلى أن ذلك المسلك الحضاري تطبيق فعلي لتعاليم الإسلام التي حثَّت على التضامن والتكافل، خاصة في أوقات الأزمات.

ويعمل المركز الإسلامي بمدينة «برشلونة» الإسبانية على إنتاج 700 كمامة طبية يوميًّا، يتم توزيعها على الأحياء السكنية والمستشفيات التي في حاجة إليها؛ وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفعَّالة لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد- 19».


وقال رئيس المركز: إن هذا المكان يتَّسع لاستضافة 2000 حالة، وهو عام لمن يحتاجه «ولهذا السبب عرضنا على مجلس المدينة والجمعية العامة، إذا أرادوا تحويله إلى مستشفى أو مكان استضافة أو تقديم أي خدمة أخرى لمواجهة الأزمة».

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