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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تُقدم لأذربيجان أنظمة اختبار للكشف عن كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:52 م
كورونا
كورونا
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سلمت روسيا الجانب الأذربيجاني أكثر من 70 مجموعة اختبار لتشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وهي كافية لإجراء 7000 تحليل لتشخيص هذا النوع من الفيروسات التاجية في ظروف المختبرات الطبية.

و قال بيان السفارة الروسية في باكو،: "في ضوء الوضع غير المواتي فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية التي يسببها فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد – 19)، تسعى روسيا الاتحادية إلى تقديم أقصى مساعدة ممكنة للبلدان الشريكة في تشخيص هذا المرض. ومن هذا المنطلق، فإننا نولي أهمية خاصة لتعاوننا الوثيق في مجال الرعاية الصحية مع جمهورية أذربيجان.

ومن أجل زيادة فعالية مكافحة انتشار "كورونا" في أراضي الدولتين المجاورتين، قام الجانب الروسي منذ بداية شهر مارس الحالي بتسليم 70 مجموعة اختبار لتشخيص الفيروس التاجي (كوفيد – 19) الجديد بدون مقابل إلى وزارة الصحة الأذربيجانية وهي كافية لإجراء 7000 تحليل لتشخيص هذا النوع من الفيروسات التاجية في ظروف المختبرات الطبية".

وأضاف البيان "نحن واثقون من أن الجهود التي تبذلها روسيا وأذربيجان للحفاظ على صحة ورفاهية السكان، فضلا عن زيادة تنسيق الخطوات للتغلب على وباء كوفيد-19 وعواقبه، ستعزز الإمكانات الجماعية للدول الكائنة في منطقتنا لمواجهة هذا التحدي المشترك الجديد".

ووفقا لغرفة العمليات لدى مجلس وزراء الأذربيجاني، فقد فاق إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في أذربيجان الـ 209 أشخاص، من بينهم مواطن روسي، وقد توفي أربعة أشخاص.

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