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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيران لبنانيان يدعوان لضرورة إعادة الطلاب المغتربين

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:49 م
الطلاب اللبنانيين
الطلاب اللبنانيين
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أكد وزيرا الخارجية والمالية في لبنان، ضرورة العمل على إعادة الطلاب اللبنانيين خارج البلاد حرصا على عدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب زيادة المبالغ المالية التي تحول إليهم من ذويهم لمساعدتهم على العودة إلى لبنان وفقا للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية غازي وزني، ووزير الخارجية ناصيف حتي، مع وفد جمعية مصارف لبنان، للبحث في الإجراءات التي من شأنها مساعدة الطلاب اللبنانيين المغتربين على العودة إلى وطنهم.

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن البنوك ستباشر بتحويل المبالغ المالية المناسبة للطلاب اللبنانيين ابتداء من اليوم.

يشار إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يفرض قيودا مشددة على حركة رؤوس الأموال والتحويلات المصرفية إلى الخارج، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، في ظل أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة يمر بها لبنان.

وتسبب ملف عودة المغتربين في اشتباك سياسي واسع في لبنان، حيث أعلنت الحكومة أن العودة الفورية للمغتربين والعالقين، دون إجراء فحص الـ (بي سي آر) للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، تشكل خطورة كبيرة بتفشي فيروس كورونا بصورة وبائية في لبنان، في حين تتبنى قوى سياسية فاعلة يتصدرها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبدأ العودة الفورية مع الوضع في حجر صحي.

و هدد بري، قبل يومين، بتعليق التمثيل الوزاري المرتبط به داخل الحكومة، حال إصرارها على موقفها بعدم عودة المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج، وهو الأمر الذي دعا الحكومة إلى إعلان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الغد الثلاثاء للنظر في هذا الملف.

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