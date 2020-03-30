ألمانيا: كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لن تمكننا من تخفيف القيود

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لدرجةلن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 455 شخصا وأصيب به 57 ألفا في البلاد.وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.