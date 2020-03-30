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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري: مدونو مواقع التواصل الاجتماعي يستغلون الأزمات للشهرة (فيديو)

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:49 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عبد الرشيد،
ياسمين عباس
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قال الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسي، إنه حتى الآن لا يمكن تحديد أعراض فيروس كورونا الحقيقية، نظرا لكثرة الأقاويل والشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف إبراهيم عبد الرشيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن هناك الكثير من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي ومن يطلق عليهم "انفلونسر"، يستغلون الأزمات للشهرة، موضحا أننا في أزمة كبيرة بسبب تلك الأفعال غير المسئولة.

وأشار استشاري التحليل النفسي، إلى أنه من الضروري أن يلتزم كل شخص بتخصصه حتى لا يضر بالمجتمع ويزيد من حجم الأزمة، منوها بأن هناك حالة تغيير كبيرة في الشخصية المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة، أبرزها حالات التمرد.

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