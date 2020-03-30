«الأطباء» تنعي شهيد الواجب الدكتور أحمد اللواح

نعت نقابة الأطباء شهيد الواجب الدكتور أحمد اللواح الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله.وقالت النقابة إن الدكتور أحمد اللواح كان يشغل منصب أستاذ الباثولوجى بطب الأزهر ببورسعيد وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله.وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فرع بورسعيد -إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل - عن تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز ٥٧ عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه فى تمام الساعه العاشرة والنصف من مساء اول امس السبت الموافق ٢٨-٣-٢٠٢٠ وردت مكالمة هاتفية من الطبيب ( شادي الخميسي ) للإبلاغ عن الحالة منوها بأنها حرجة للغاية ومؤكدا أنها ايجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩ وربما تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي وعلي الفور تم التنسيق لنقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد.وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم تجهيز غرفه إستقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وماسك cpap وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطوارئ وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.وتابعت الهيئة أنه تم تقييم حالة الطبيب بدرجة حرجة للغاية حيث كانت نسبة الاكسجين بالدم منخفضة جدا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس وتم التعامل مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم بعد إستشارة الدكتور محمد امام استشاري القلب والأوعية الدموية وإعطاء العلاج اللازم.وأوضحت الهيئة إنه تم التنسيق ايضا مع الدكتور محمود الجرايحي مدير مستشفي الحميات للتنسيق فيما بيننا لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كوفيد -١٩و بالفعل إستقرت الحاله وانخفض ضغط الدم وتحسنت نسبة الاكسجين بالدم لتصل إلى ٩٥%وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتم نقل الحالة لأحد مستشفيات العزل بعد التأكد من جاهزيتها للنقل لأقرب مستشفى عزل وهي ابو خليفة بالإسماعيلية وتم التنسيق من خلال غرفتي الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة والسكان وبالهيئة العامة للرعاية لتحويله الحالة وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه تم نقل الطبيب بسيارة مجهزة بتنفس صناعي برفقة الدكتور مصطفي شعبان مدير المستشفى وطبيب العناية المركزة وطاقم الإسعاف وتم استقبال الحالة بمستشفى أبو خليفة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لبروتوكولات العلاج وشهدت الحالة أمس تحسنًا ملحوظًا.وقالت الهيئة: بعد كل ذلك حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب أحمد اللواح ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠.ووفقا لجهود التقصي الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية في بورسعيد فإن الطبيب كان أحد المخالطين المباشرين المصابين بفيروس كورونا المستجد وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى.وقالت الهيئة، إنها تنعي الهيئة الدكتور أحمد اللواح طبيبا وطنيا مخلطا وتقديرًا لجهود هذا العالم الجليل والطبيب المعطاء في خدمة أهالي محافظة بورسعيد وخدمة الإنسانية ستنيب الهيئة وفدًا رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء لأسرته الكريمة.