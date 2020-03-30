بالتعاون بين المحافظة وأبو العينين.. حملة شاملة لنظافة وتطهير شوارع وميادين جنوب الجيزة

واصلت محافظة الجيزة بالتعاون مع مكاتب النائب محمد ابو العينين لخدمة المواطنين الحملة الشاملة للنظافة وإزالة القمامة ورش المطهرات بشوارع وميادين جنوب الجيزة لليوم الثالث وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين.بدأت الحملة من مناطق البكباشى والقصبجى و المنيب متحركة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل حيث قامت الحملة برفع المخلفات ورش المطهرات مكان القمامة وتعقيم صناديق القمامة كما قامت برش المطهرات من شارع لشارع و من منزل إلى منزل، وسوف تستكمل باقى شوارع وميادين جنوب الجيزة تباعا.يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي يقوم يها حى جنوب الجيزة والنائب محمد أبو العينين من أجل التصدي لفيروس كورونا بدائرة الجيزة والتي بدأت بحملة توعية موسعة من خلال مكاتب خدمة المواطنين و مؤسسة أبو العينين الاجتماعية لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والتي يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.