حملات لتطهير مباني «القوى العاملة» و«مياة الشرب» بالشرقية

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، بتنفيذ حملة وقائية وأعمال تطهير واسعة لمنطقتي عمل بلبيس، وفاقوس، ومكاتب عمل القنايات، وأبو كبير، والصالحية الجديدة، والحسينية، وكفر صقر، وبلبييس، أبو حماد، مشتول السوق، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وشملت أعمال التطهير جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه، بجانب دعم للقائمين على أعمال التطهير بالأدوات اللازمة ليتم الرش يوميا.وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بمركز الحسينية ومديني منشأة أبو عمر، وصان الحجر، وتم تعقيم الشوارع الرئيسة والميادين العامة ومراكز الشرطة، وواجهات المباني والمحال التجارية، باستخدام سيارة الشركة المحملة بـ10 طن من مادة الهيبوكلوريت بتركيزات مناسبة للتعقيم والتطهير.