6 منافذ متحركة جديدة لبيع السلع الغذائية والمطهرات في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار فتح منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث تم اليوم توفير 6 منافذ متحركة بمدينة الشهداء، وسيتم توفير منافذ أخرى غدًا الثلاثاء بمدينة الباجور والأربعاء بمدينة منوف والخميس بمدينة أشمون، للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح، بأنه تم توزيع المنافذ المتنقلة أمام موقف الأتوبيس (بمجمع المواقف) بمدينة الشهداء وكذا قريتي العراقية وكفر عشما التابعة للمركز، وتتضمن بيع للسلع الغذائية الأساسية وبقالة جافة ولحوم ودواجن ومطهرات وخضروات.من ناحيته، أكد محافظ المنوفية على استمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، مؤكدًا على تذليل جميع المعوقات التي تواجههم بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء، وخاصة في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.