وفاة روسية كانت تعاني من السكر بكورونا

أكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19" وفاة مصابة بالفيروس في أحد مستشفيات موسكو كانت تعاني من داء السكري.وقال بيان لفرقة العمليات، "في أحد مستشفيات موسكو، توفيت مريضة كانت نتائج اختبارها إيجابية لعدوى فيروس بفيروس كورونا المستجد، وتم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي وكانت المريضة البالغة من العمر 84 عامًا خاضعة لجهاز التنفس الاصطناعي، وتعاني من داء السكري والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية".وكانت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة.وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد بـ"جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 724 ألف شخص في 177 بلدًا وإقليمًا على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 34 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 154 ألف شخص.