الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

كشف الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، عن أسباب ومعايير ارتفاع نسب الوفيات بسبب فيروس كورونا فى مصر عن غيرها من الدول، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المعايير التى تحدد أسباب ارتفاع أعداد الوفيات، من بينها نظام الترصد القوى إلى جانب عدم وجود علاج محدد لفيروس كورونا.وأشار إلى أن كل الدول تتخذ إجراءات وفقاً لخبراتها وللبحث العلمى لديها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أيدت استعدادات الصحة العالمية لإجراء التجارب السريرية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتقوم خلاله بعرض ومناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "كوفيد- ١٩".يحضر المؤتمر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة إيفان هيوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة أميرة محسن، مسئول برنامج الاستعداد والتصدي للجائحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.