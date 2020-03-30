تقرير يفضح دعم أردوغان «دواعش القرم» لرد إهانة بوتين

أعدت مؤسسة "ماعت جروب" تقريرا كشف تفاصيل جديدة حول دعم الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، تنظيم داعش الإرهابي، حسب جهاز الأمن الاتحادي في روسيا، والذي أوقف أنشطة تنظيم سري تابع للتنظيم الإرهابي، والتي جمعت العديد من الأموال في مناطق روسية مختلفة، أبرزها جزيرة القرم، والتي تمت من خلال شبكة إقليمية تجمع التبرعات بستار الصدقة والأعمال الخيرية، وهي في الأساس تذهب للتنظيم.وأضاف التقرير أن عددا من المراقبين الدوليين يرون أن حزب «العدالة والتنمية»، التابع لأردوغان، له الدور الرئيسي في هذا التمويل الذي يجمع للتنظيم الإرهابي في عدة مناطق لتنفيذ مخططات أردوغان التوسعية من أجل أهدافه ومطامعه الخاصة، وهو ما كشفه عدد من الصحف والتقارير الدولية عن أن أردوغان هو الداعم الرئيسي لتنظيم "داعش القرم"، من أجل رد الإهانة التي تعرض لها مؤخرا في روسيا، بعدما اضطر لانتظار رئيسها، فلاديمير بوتين، قرابة الدقيقتين، أمام باب مكتبه، أمام الكاميرات.