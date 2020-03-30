استئناف رحلات «المعدّيات النيلية» بين كفر الشيخ والبحيرة

قال المهندس استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، إنه قد تم استئناف عمل "المعديات النيلية" اليوم الإثنين، بين مطوبس ومركز رشيد التابع لمحافظة البحيرة، وذلك بعد توقفها خلال الأيام الماضية بعدما ظهرت حالة اشتباه بفيروس " كورونا المستجد" بمطوبس، ولكن نتائجها جاءت سلبية، مما يؤكد خلو المركز من أي حالة إصابة بالفيروس، وعلي إثرها تم استئناف العمل مرة أخري.وأضاف رئيس المدينة، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أنه حاليا يتم التأكد من عدم تحميل أعداد كثيرة من المواطنين علي تلك المعديات، وكذلك التأكد من وجود التراخيص اللازمة للعمل، فضلا عن تطهير المكان وتعقيمه بصفة مستمرة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".يذكر أن توقف الرحلات النيلية بين مركزي رشيد ومطوبس، أحدث شللا تاما في بعض القري القريبة من مركز رشيد، لاعتمادها الكامل عليها في الخدمات الصحية تحديدا.