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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء صرف منحة الـ500 جنيه لـ120 ألف عامل غير منتظم

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:44 م
صرف منحة الـ 500
صرف منحة الـ 500 جنيه
دعاء جابر
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تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم، الإثنين، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والبالغ عددهم 120 ألف عامل، وقدرها 500 جنيه، من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

ووافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلاً عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة، التي تم حصرها في حملة "حماية" وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا، بوليصة التأمين على الحياة "أمان.

وقال الوزير إن ذلك يأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والأمان للعمالة غير المنتظمة، ومشاركة الوزارة في تنفيذه يأتى في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

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