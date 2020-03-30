حسن الرداد يستأنف تصوير «شاهد عيان»

استأنف الفنان حسن الرداد، تصوير مسلسله "شاهد عيان"، اليوم، وذلك بعدما حصل فريق العمل على إجازة طوال الأيام الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر طرح المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.ويسعى المخرج محمد حماقي، لإنهاء معظم المشاهد قبل حلول الشهر الكريم مع مراعاة حظر التجول الجزئي، ويعمل على تكثيف ساعات التصوير، لتصل إلى 17 ساعة يوميا، خاصة أن العمل التحق بالسباق الرمضاني في وقت متأخر.ويجسد حسن الرداد، خلال أحداث المسلسل دور ضابط شرطة ويتزوج من الفنانة هنا شيحة، وأشقاؤه الفنانة نجلاء بدر والفنانة بسمة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي درامي."شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، محمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد حماقي.