الصحة العالمية: مصر تقدم الدعم للاجئين لعلاجهم من كورونا

طالب الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بضرورة التعلم من سيناريوهات الدول، متمنيا ألا تصل مصر لمرحلة إيطاليا، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع المصرى والدولة عدم الوصول لهذا المعدل.وقال إن مصر تتعامل مع اللاجئين على أراضيها بنفس معاملة المواطنين، منذ انطلاق المبادرات الرئاسية والتى استهدفت فحص فيروس سى، لافتاً إلى أن معاملة الحكومة مع اللاجئين لم يتغير عند إصابة اللاجئين بفيروس كورونا المستجد.وأكد أن مصر توفر الدعم الصحى للاجئين فى علاج فيروس الكورونا على أراضيها، وبدورها تقدم منظمة الصحة العالمية كافة الدعم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تقوم خلاله بعرض النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "كوفيد- ١٩"، حيث يناقش المؤتمر النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "COVID- 19".يحضر المؤتمر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة إيفان هيوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة أميرة محسن، مسئول برنامج الاستعداد والتصدي للجائحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.