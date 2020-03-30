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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات تسجيل شكوى على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:51 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، فى إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي


وترصد " الدستور" إجراءات دخول المواطن مباشرة على البوابة من خلال الرابط اضغط هنا https:tk.moss.gov.eg، حيث توفر الوزارة فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt) للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة.

ويتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، وأيضًا ومتابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.

وتوصي وزارة التضامن الإجتماعي، في حالة الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد على استعلامات برنامج تكافل وكرامة وكذلك التواصل على البريد الإليكتروني [email protected]

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