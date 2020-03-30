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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس للمحافظة

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:37 م
أجهزة تنفس
أجهزة تنفس
أسماء إبراهيم
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أعلنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن دعم المحافظة بجميع السبل للتصدي لفيروس كورونا المستجد، في ظل مايشهده العالم خلال الفترة الحالية، وكشف مروان السماك،رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، الذراع المجتمعي للجمعية، عن أن المؤسسة قررت توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفى الحميات التابعة للمحافظة، بعد الاتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد السماك، في تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفًا: "مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة على مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية".

وأضاف السماك، أن المؤسسة رصدت مبلغ 300 ألف جنيه لشراء مستلزمات الحماية للأفراد القائمين بالتعقيم والتطهير بعد الاتفاق مع محافظ الإسكندرية، للقيام بتطهير وتعقيم الميادين والشوارع بالإسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحرك مؤسسات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا يؤكد وعي الإدارة السياسية وخوفها على الموارد البشرية والمواطنين.

وشدد السماك، على جاهزية المؤسسة التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على التعاون مع مسئولي المحافظة وعلى رأسهم اللواء محمد الشريف، لتلبية المتطلبات اللازمة للسيطرة على الأوضاع داخل المحافظة، مؤكدًا على وعي المجتمع السكندرية في تطبيق حظر التجوال وفق ماتم الإعلان عنه لمنع تفشي المرض.

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