بورصات هونج كونج تغلق على خسائر وسط مخاوف كورونا

أغلقت بورصات هونغ كونج، على خسائر اليوم الإثنين، وسط مخاوف حول عمق الأزمة الاقتصادية التي يتسبب بها وباء فيروس كورونا، ما أحبط التفاؤل الذي إشاعته إجراءات التحفيز والتيسير المالي الهائلة التي أطلقتها الحكومات عبر العالم.وخسر مؤشر هانج سنج 1.32% أو 309.17 نقطة ليغلق على 23175.11 نقطة.أما مؤشر شنجهاي المركب فقد انخفض بنسبة 0.90% أو 24.99 نقطة ليغلق على 2747.21 نقطة، بينما انخفض مؤشر شينزهين في ثاني أكبر بورصة في الصين، بنسبة 2.11% أو 35.80 نقطة ليسجل 1657.55 نقطة.