سويسرا تسجل 15474 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الإثنين، تسجيل 15474 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 257 شخصا والإصابات ترتفع إلى 14336 حالة.