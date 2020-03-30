موقع إلكترونى لاستقبال شكاوى «تكافل وكرامة»

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين، وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.وقالت القباج، إن إطلاق البوابة الإلكترونية يأتي لعدة أسباب؛ أولها: حرص الوزارة على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج "تكافل وكرامة"، وثانيا: تقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد، وثالثا: توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية، ورابعا أن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى؛ حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.وأضافت أن إطلاق الموقع يأتي في إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول الرقمي، مضيفة أن الموقع يختص بالاستعلام والشكاوى، ويوفر بشكل خاص فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وكذلك المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق، وكذلك تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وهو ما يخفف من الضغط على الوحدات الاجتماعية.ولفتت إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من الخدمات للعديد من فئات الأفراد والأسر المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري، اتساقًا مع توجهات الحكومة المصرية للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها تعامل الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.