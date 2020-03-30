حلم انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو يتعثر بسبب أزمة كورونا

تعثرت خطة بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، حيث قال البنك المركزي إن أزمة فيروس كورونا جعلت هدف الاندماج بشكل أعمق هذا العام "غير واقعية".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذه الانتكاسة هي الأحدث التي تواجه أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي في طريق الانضمام إلى كل من آلية سعر الصرف الثانية "ERM2"، المعروفة باسم غرفة الانتظار لمنطقة اليورو، والاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو بحلول يوليو.وتبرز الانتكاسة أيضا التحديات التي تواجه كلا من أعضاء الاتحاد الأوروبي الأفقر الذين يحاولون تعميق اندماجهم مع دول الغرب والأعضاء الأكثر ثراء الذين يسعون جاهدين من أجل إصلاح أكبر كتلة تجارية في العالم وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي لا تتوقف تقريبا.وقال محافظ البنك المركزي البلغاري ديميتار راديف لقناة نوفا التليفزيونية الخاصة اليوم الإثنين: "التأخير حتى عام 2021 لن يكون مميتا".