ضبط هارب من 3 أحكام قضائية فى أسيوط

تمكنت وحدة مباجث مديرية أمن أسيوط، اليوم الإثنين، من ضبط مزارع مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده، بمنطقة صدفا.وتمثلت الأحكام في: "السجن لمدة 6 سنوات فى قضية مخدرات، السجن لمدة 3 سنوات فى قضية أقراص مخدرة، السجن لمدة 3 سنوات فى قضية مخدرات".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.