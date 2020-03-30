تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد- 19".وأفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، نقلا عن مصادرها في الأردن، بأن عدد الوفيات ارتفع فى المملكة الأردنية إلى 4 أشخاص عقب تسجيل حالة جديدة، اليوم.