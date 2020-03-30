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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تعقيم وتطهير مستمرة بأسيوط لمكافحة «كورونا»

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:22 م
حملات تطهير
حملات تطهير
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، حملة تموينية بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، استهدفت المحلات والجمعيات الاستهلاكية بشوارع وميادين حي شرق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالمحلات وضبط الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات بالأسواق.

كما شارك السكرتير المساعد في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ديروط والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز منفلوط، وهويدا شافعي رئيس مركز القوصية وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

كما جرى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقرى لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشات الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية والوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية.

وترأس نائب المحافظ، الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة.

حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير
حملات تطهير

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